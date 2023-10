LIVE – Novara-Casalmaggiore 0-0 12-16 | andata Challenge Cup femminile 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Latestualedi Igor Gorgonzola-VBC Saviola, partita didel primo turno della CevCupdi. Subito un derby italiano in Europa nel primo turno della terza competizione continentale per club, che decreterà l’eliminata al termine delle gare die ritorno. Le azzurre di Lorenzo Bernardi, dopo aver vinto la MEVZA Cup, scendono sul campo di casa con l’obiettivo di vincere per tenere vivo il sogno di proseguire il torneo. Dall’altra parte della rete c’è la formazione allenata da Marco Musso, che di certo non parte battuta e vuole provare a strappare punti importanti in trasferta. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la ...