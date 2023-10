LIVE Lazio-Inter Women 0-1 | comincia il secondo tempo!

Leggi su inter-news

Lazio-Inter è l'incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile 2023-2024: segui l'evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca allo 'Stadio Mirko Fersini' di Formello. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L'APP 0-1 49? Subita ammonizione per Falloni, per fallo in ripartenza su Jelcic. AL VIA LA RIPRESA 16.09: Cambio nell'Inter: esce Tomter ed entra Alborghetti. 16.08 Prossimi tre cambi sulla panchina della Lazio: fuori Pezzotti, Eriksen e Palombi. Dentro Gothberg, Castiello e Visentin. Buona Inter in questi primi 45?, decide il primo gol di Jelcic.