LIVE – Bronzetti-Jabeur 3-6 5-6 | secondo turno Wta Zhengzhou 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ile latestuale di-Frech, incontro valevole per ildel torneo WTA 500 di(cemento outdoor). La romagnola è reduce dall’esordio contro la wild card di casa Hanyu Guo. Qui ha faticato nel corso del primo set, salvo poi dominare le operazioni nel. Adesso occorre alzare l’asticella contro la top ten tunisina, quarta testa di serie della manifestazione e beneficiaria di un bye al primo. Quest’ultima ha recentemente trionfato a Ningbo e specialmente sulle superfici veloci rappresenta un’ostacolo molto difficile per chiunque. Le due si sono incontrate una sola volta nell’arco della carriera. È successo quest’anno al primodel Roland Garros, con la ...

SEGUI ILDI- JABEUR PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Jabeur scenderanno in campo oggi (giovedì 12 ottobre) . Le due giocatrici sono pianificate come secondo ...

Bronzetti-Jabeur, obiettivo quarti a Zhengzhou: diretta dalle 11 SuperTennis

Dopo l'exploit di Jasmine Paolini, anche Lucia Bronzetti punta ai quarti di finale allo “Zhengzhou Open” (WTA 500 - montepremi 780.637 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento del Central ...Le tenniste italiane hanno superato il primo turno del torneo cinese. Lucia Bronzetti regola Guo Hanyu 7-5 6-1. Paolini: Uchijima spazzata via in due set 6-2 6-3 in nemmeno 90 minuti ...