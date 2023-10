L' Italia resta fanalino di coda nella Ue sui ' tempi ' dei processi

Leggi su agi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) AGI - "Quello in cui l'disono idei, ed è un dato inspiegabile". Lo ha detto il presidente del Consiglio nazionale forense Francesco Greco, intervenuto a Palermo al convegno di studi della Corte dei conti sulla 'Giustizia al servizio del Paese'. "In primo grado - ha osservato - abbiamo una media di 675 giorni per lo smaltimento deia fronte dei 237 europei, quindi il triplo, in Corte d'appello sono 1.026 giorni, quasi 10 volte di più rispetto ai 177 giorni della media Ue, in Cassazione 1.526 giorni a fronte di 172 giorni in Ue". "Nel penale - ha aggiunto - occorrono 498 giorni a fronte di 149 in Europa e nel processo amministrativo 862 a fronte di 358. Se le risorse destinate alla giustizia nel nostro Paese sono addirittura superiori ...