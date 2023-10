L’Iran invita il mondo islamico ad unirsi contro Israele

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 ottobre 2023) “Tutti i Paesi islamici e arabi, come anche le popolazioni che vogliono la libertà nel, devono trovare un accordo e raggiungere una cooperazione in un percorso per fermare i crimini del regime sionistala nazione palestinese oppressa”. Lo ha affermato il presidente iraniano Ebrahim Raisi durante una telefonata con l’omologo siriano Bashar al-Assad, come riporta Mehr.