L’Iran entra in campo e chiama a raccolta i Paesi islamici contro Israele – La diretta della guerra

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 12 ottobre 2023)ha istituito un governo di emergenza nazionale in previsione di una “lunga e dura”Gaza, in un’operazione descritta come “senza precedenti”. Il Primo Ministro Netanyahu ha lanciato un avvertimento severo, dichiarando che “ogni membro di Hamas è un uomo morto”. Il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avvertitodi “fare attenzione”, pur esortandoa evitare stragi di civili a Gaza. Si cerca di liberare gli ostaggi, l’ONU ha riferito che 11 dei suoi dipendenti Unrwa sono stati uccisi nella Striscia di Gaza, che ora è al buio a causa dello spegnimentole elettrica. L’ospedale di Ashkelon, nel sud di, è stato colpito da razzi lanciati da Hamas. L’allarme per droni e infiltrati dal Libano è ...