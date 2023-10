L’Iran delle donne che non vogliono avere figli | storie di ribellione

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nell’ambito dell’Immagina Short film festival, rassegna internazionale di film in corso fino a domenica nella sede della scuola di cinema Immagina di Firenze, verrà proiettato sabato, 14 ottobre alle 18:30, un documentario coraggioso, per quello che mostra e per dove è stato realizzato. Il film, trentacinque minuti di durata, si chiama “Childfree”. Lo ha realizzato una regista iraniana, Sara Bahramjahan, già premiata in numerosi festival internazionali. Il documentario sulla (non) maternità “Childfree”. Che significa, letteralmente, “senza” o “libera dai”. La regista ha scelto di non averne: e motiva davanti alla telecamera le ragioni della sua scelta. Per poi intervistare, nella zona metropolitana o in quella più arcaica e rurale, chi ha compiuto la sua stessa scelta. Per i motivi più diversi: “per mancanza di futuro”, “perché i bisogni di ...