L’intervista – Reginaldo avvisa la Strega | “Il Picerno giocherà a viso aperto”

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: 4 minutiQuando il Benevento si apprestava a disputare il suo primo campionato di serie B nella stagione 2016/17,Ferreira da Silva faceva il suo ritorno in Italia dopo l’esperienza in Brasile al Vasco de Gama e iniziava l’avventura alla Paganese. Una sola stagione vissuta con gli azzurrostellati, la prima nel campionato di serie C che ha poi affrontato con Trapani, Monza, Reggina, Catania e. Nel mezzo una breve parentesi in serie B alla Pro Vercelli. L’attaccante brasiliano, naturalizzato italiano, ha salutato quest’anno i professionisti e ha fatto ritorno in Campania, sposando la causa del Real Casalnuovo in serie D. Un’esperienza condivisa con un beniamino della piazza sannita, vale a dire Enrico Pezzi.“La società è nuova, da tre mesi e mezzo si sono strutturati puntando su noi calciatori più esperti, compreso ...