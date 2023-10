L’intervista del dirigente di Hamas a Russia Today | «Preparavamo l’attacco da due anni | nemmeno i nostri alleati sapevano» – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sono serviti circa duedi preparazione adper sferrareche sabato 7 ottobre ha colto di sorpresa Israele e portato a un’escalation del conflitto. A rivelarlo è Ali Baraka, responsabile delle relazioni internazionali del gruppo terroristico palestinese, in un’intervista a. Le parole di Baraka sono andate in onda sull’emittente russa l’8 ottobre, all’indomani del massiccio bombardamento disu Israele. L’organizzazione del, spiega ildel gruppo palestinese, si è svolta in modalità top secret. E le persone checon precisione il momento di inizio del, precisa Baraka, «si potevano contare sulle dita di una mano». Per non destare troppi sospetti ...