L’interista fa la classifica dei migliori terzini | c’è anche un eterno rivale

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 12 ottobre 2023) I campionati si sono fermati per la seconda volta in stagione: le nazionali saranno protagoniste nel prossimo weekend, poi si ripartirà fortissimo Seconda sosta stagionale per i campionati europei. Le nazionali, infatti, saranno protagoniste del prossimo weekend, con le partite valide per le qualificazioni ad Euro 2024 che si disputerà a giugno in Germania. Doppio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.