Tra i migliori comparti di giornata a livello continentale si attesta l'energia (con il sottoindice Stoxx 600 di settore a +1,33%), seguita da tecnologia (+1,25%) e media (+1,04%); tra i peggiori, ...

L'inflazione Usa stoppa il rally delle Borse. Milano tiene (+0,26%), balza il gas Il Sole 24 ORE

Le Borse di oggi, 12 ottobre. L'inflazione Usa cresce oltre le attese, i listini Ue chiudono contrastati. Gas ai massimi da ... la Repubblica

Borsa: Europa verso avvio in rialzo, occhi su inflazione Usa (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 ott - Le Borse europee si preparano ad aprire in rialzo in scia alle ultime… Leggi ...La spesa negli Usa è da tempo stagnante ... globale con un punto di domanda legato a tutte le iniziative delle banche centrali per contrastare l’inflazione. Dall’altra la quotazione ha colto di ...