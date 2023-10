... the main road leading to the. He was hit by an Atm bus, line 175. The bus was coming from the avenue, heading towards, and at the intersection with Via Bellosio, it turned right and ...

Linate Airport District, un nuovo quartiere smart affacciato sull'Idroscalo ilGiornale.it

Più verde e nuovi edifici, nasce il Linate Airport District Agenzia ANSA

Linate non si ferma e dopo l’ammodernamento dell’aerostazione premiata con "Best Airport 2023" di Aci Europe e l’entrata in funzione della metropolitana M4 che ha ridotto notevolmente i tempi di ...Più verde, nuovi edifici green e un collegamento diretto con l'Idroscalo: l'area accanto all'aeroporto di Linate si prepara a diventare il Linate Airport District, uno spazio di cui nelle intenzioni p ...