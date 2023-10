limehome avvia operazioni in Italia

(Di giovedì 12 ottobre 2023), l’azienda che sta rivoluzionando digitalmente il settore hospitality, annuncia l’avvio delleinarriva a Milano e Roma, presto a Salerno e in Costiera amalfitana Con l’arrivo inespande il proprio focus strategico verso le destinazioni leisure oltre che business Ad oggi l’azienda impiega più di 200 persone e dispone di 5.000 suite in 225 sedi in 10 paesi, leader nell’offerta di appartamenti di design completamente digitalizzati per affitti a breve e medio termine in Europa, annuncia l’avvio dellein. Fondata nel 2018,(sito web) è alla guida della rivoluzione digitale nel settore dell’ospitalità. I suoi appartamenti, anche ...

La società tedesca, nata appena cinque anni fa,le operazioni in Italia. Acquista e rigenera asset che poi mette sul mercato come appartamenti ..., la società tedesca nata appena cinque ...

Da Milano a Salerno, sbarcano in Italia i «serviced apartment» di limehome Il Sole 24 ORE

Hotel Grand Bretagne a Bellagio rinasce come Ritz Carlton ... Requadro

La società tedesca, nata appena cinque anni fa, avvia le operazioni in Italia. Rigenera e gestisce asset che poi mette sul mercato come appartamenti prenotabili e gestibili (dal check in al check out) ...L’Italia è sicuramente una delle protagoniste del turismo leisure e una parte importante della nostra strategia di espansione in Europa – afferma in una nota Josef Vollmayr, CEO di Limehome –. Oltre ...