L’Imam di Pisa giustifica Hamas | “È stato un atto di resistenza” FdI | rischio proselitismo in Italia

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 12 ottobre 2023) «Quella palestinese è lacontro un’occupazione militare che va avanti da molti anni nell’indifferenza generale dell’Occidente»: le deliranti parole cheno la strage disono state pronunciate daldi, Mohammad Khalil, in un’intervista a La Nazione.di, che ha ribadito di avere parlato a titolo personale e non per il suo ruolo politico e religioso, ha aggiunto che «così come gli ucraini hanno diritto a difendersi dall’aggressione militare di un altro Paese anche i palestinesi hanno diritto allae a difendersi dall’oppressore». LEGGI ANCHEfa scempio di un'anziana, poi posta la foto. Lo strazio della nipote che scopre l'orrore su Fb Stefania Craxi: «Bisogna impedire ...