Licenziato Gianluca Grimalda | il ricercatore che non voleva volare per non inquinare il mondo «Farò ricorso»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Alla fine quello che più si temeva è successo,del Kiel Institut fuer Weltwirtschaft (IfW) l’11 ottobre ha ricevuto la risoluzione del suo contratto da. L’economista milanese si trova ancora in Papua Nuova Guinea, dove sta aspettando il cargo che prenderà per tornare a casa., al termine della sua ricerca, si è rifiutato di tornare in aereo, aveva chiesto mezzi alternativi per il rientro e perfino due mesi in più in Papua Nuova Guinea senza stipendio. La sua, una lotta non contro una fobia bensì contro l’uso di un mezzo di trasporto altamente inquinante, ha però trovato un muro da parte dell’istituto tedesco. Nulla da fare, è stato. Lo ha intervistato Repubblica. «Sono ancora un po’ scioccato. Non mi hanno neanche mandato ...