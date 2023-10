Lettera aperta a Marta Fascina per farle lasciare il collegio siciliano di Marsala

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Gentile, sono Giacomo Di Girolamo, faccio il giornalista, sono sposato, ho due figli. Vivo e lavoro a, in provincia di Trapani, nella Sicilia occidentale., provincia di Trapani. Già. Le ricorda qualcosa, vero? Sì, esatto: è il suo. Quello dove lei è stata eletta deputata, un anno fa, lo scorso 25 settembre, alle elezioni politiche. Metto subito le cose in chiaro: io non l’ho votata. E non per una questione di partito o di idee politiche (faccio coming out: alle elezioni politiche del 2018 avevo votato Forza Italia…). Non l’ho votata perché ho visto, nell’imposizione, dall’alto, della sua candidatura, una forzatura sgarbata per il mio territorio. Lo so che con questa legge elettorale accade un po’ ad ogni latitudine del Paese. Ma c’è un limite a tutto. Lei è ...