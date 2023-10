L' estate sta finendo | il maltempo è in arrivo

Leggi su agi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) AGI - Ultimi giorni 'estivi' sull'Italia, in attesa delle prime piogge nel weekend e dell'irruzione dell'autunno, cone un drastico abbassamento delle temperature, dalla prossima settimana. Sul Mediterraneo permane un campo di alta pressione centrale con tempo per lo più asciutto in Italia, anche se il ristagno d'aria porta comunque a un aumento della nuvolosità bassa specie su coste e pianure del Nord. Cambio di circolazione al via nel secondo weekend di ottobre con il cedimento dell'anticiclone e l'inserimento di correnti umide che porteranno le prime piogge specie al Centro-Nord. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano per la prossima settimana una fase didi stampo autunnale per la nostra Penisola con piogge diffuse e localmente abbondanti. Temperature in calo su valori più consoni al periodo. Previsioni ...