L’Esorcista compie 50 anni Perché siamo affascinati dall’horror?

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La cerimonia di premiazione degli Oscar nel 1973 è una di quelle che vale la pena ricordare. “Miglior film” Il Padrino (The Godfather), ma tanti i capolavori che hanno fatto sognare generazioni, entrando in un’élite di opere intramontabili. Come non parlare quindi del primo “primo horror ad aver vinto l’Oscar”? Esatto, proprio. Pellicola tratta dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty che ha cambiato la percezione sul genere di molti spettatori: l’horror può essere bello. Diretto da William Friedkin, l’opera racconta la storia di Regan MacNeil, una giovane ragazza posseduta da una forza demoniaca. Ma la trama già la conoscete. Sono passati cinquant’da quando il “film del demonio” è arrivato sul grande schermo, per terrorizzare ed affascinare gli spettatori. Nel tempo, questo capolavoro artistico ha lasciato un’impronta indelebile ...