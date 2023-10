Lecco | ufficiale la nomina di Bonazzoli come nuovo allenatore

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ilha ufficializzato di aver affidato la panchina della squadra a Emiliano. Tutti i dettagli Di seguito il comunicato delsulladi Emiliano. COMUNICATO – «Calcio1912 comunica di aver affidato in data odierna la conduzione tecnica della Prima Squadra a Mister Emiliano.Confermatoin seconda Mister Andrea Malgrati. Confermaticollaboratore tecnico Francesco Nenciarini,preparatore atletico Filippo Brambilla,preparatore dei portieri Alessio Locatelli ematch analyst Riccardo Nobili. Il mister sarà presentato alla stampa ...

Emiliano Bonazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore del Lecco, l'ex Fanfulla affiancherà Malgrati in panchina.