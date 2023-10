Le Prossime Tendenze Meteo per la Settimana | Un Graduale Arrivo dell' Autunno

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Roma - Giovedì 12 Ottobre: Nord: Il tempo rimarrà stabile, con poche nuvole, eccetto in Liguria, dove potrebbero verificarsi alcune deboli piogge locali. Durante la notte, possibili foschie o nebbie nelle pianure. Le temperature rimarranno pressoché invariate, con massime comprese tra 24 e 27 gradi. Centro: Le regioni del centro godranno di cieli sereni, ma durante la notte e al primo mattino, ci saranno foschie e locali nebbie nelle valli toscane. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 25 e 29 gradi. Sud: Nel sud'Italia, il tempo sarà stabile e soleggiato, con solo alcune nuvole inoffensive in Campania, Salento e sulla costa ionicaa Sicilia. Le temperature si manterranno costanti, con massime tra 28 e 32 gradi. Venerdì 13 Ottobre: Nord: Ancora una giornata di stabilità con cieli poco nuvolosi, tranne per le foschie e le nebbie al ...