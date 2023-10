Le guerre in Ucraina e Israele dimostrano che la diplomazia non sa più svolgere la sua missione

Leggi su tpi

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La questione è nell’aria da ormai quasi un decennio ed è più di una semplice fantasia passeggera di media e osservatori: infatti dagli attacchi del 13 novembre a Parigi, passando per la terribile stagione dell’Isis, fino alla guerra ine oggi a quella scatenata da Hamas, lanon svolge più la funzione di un tempo. Quella di prevenire, evitare che accadano stragi e, informare, in alcuni casi mediare e ottenere un compromesso cruciale per la sicurezza nazionale. Questa nobile arte è in crisi in larga parte perché non esistono più leader credibili. O, almeno, che restino tali per più di una manciata di voti e qualche mese. Con loro, i leader credibili e di potere, sono anche progressivamente venute meno le missioni della. Da sempre impegnate in nome e per conto di questi leader. Privi ...