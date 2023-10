Le gare di sci di Sölden segnano l’inizio della Coppa del Mondo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La particolarità del ghiacciaio del Rettenbach è la sua difficile pendenza fino al 65%. Dalla casa di partenza a 3.040 metri di altitudine, gli atleti devono affrontare da 41 a 56 bastoni da slalom, a seconda del percorso. I tifosi potranno vedere quasi tutto il percorso dalle tribune e dai posti a sedere. E c’è molto da vedere, con gli atleti che raggiungono velocità massime di 85 chilometri orari. Per la sicurezza sono stati installati 5.000 metri di recinzioni di sicurezza e 4.000 metri di reti di protezione, oltre a 11.500 metri di cavi per fornire le tecnologie necessarie. L’anno scorso lo svizzero Marco Odermatt, vincitoredelgenerale, si è assicurato la vittoria nella gara maschile per il secondo anno consecutivo. Il giorno prima, il nevischio e la scarsa visibilità hanno impedito alle donne di ...