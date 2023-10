Le frasi più simpatiche per salutare i colleghi | divertenti e ironiche

Leggi su dilei

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Dal momento che non si può fare a meno di lavorare per vivere (ad eccezione di pochissimi fortunati che possono permetterselo!), conviene davvero trovare il modo di creare un ambiente rilassante e divertente, dove trascorrere giornate senza competizioni e magari addirittura stringendo amicizia con i. Non è così facile, ma chi ci riesce sembra trovare un vero e proprio tesoro: le ore al lavoro non sono mai state così piacevoli. Ad un certo punto, tuttavia, arriva il momento di andarsene. Che si tratti di un nuovo lavoro, del trasferimento in un’altra sede o della meritata (e tanto agognata) pensione, bisognaquelle persone con cui, bene o male, si è condivisa gran parte della propria vita. E se c’è sempre stato un bel rapporto, non resta che regalarsi qualche divertente battuta d’addio: su DiLei abbiamo raccolto le ...