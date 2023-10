Lazio-Inter Women 0-2 | il tabellino dell’ottavo di finale di Coppa Italia

(Di giovedì 12 ottobre 2023)è terminato con il punteggio di 0-2. La squadra di Guarino supera gli ottavi didiFemminile 2023-2024 QUALIFICAZIONE ?, match valido per gli ottavi didiFemminile, è terminato con il punteggio di 0-2. La squadra di Guarino passa in vantaggio al 37? del primo tempo con Jelcic che incorna di testa su azione da corner. Nella ripresa le nerazzurre trovano il raddoppio: al 78? la neo-entrata Cambiaghi incorna perfettamente di testa un bel cross di Simonetti. La stessa Cambiaghi, pochi minuti dopo, sfiora la doppietta: il suo tiro, lanciata a rete, si stampa sulla traversa. Di seguito il...

Come è andata a finire lo sanno tutti, perché anche senza i gol dell'affaticato Lautaro l'ha ... dopo altre quattro vittorie consecutive contro il Verona, il Cagliari, lae il Genoa. Per ...

Corsa Champions, Cagni snobba la Lazio: “Vedo solo tre squadre” La Lazio Siamo Noi

Inizia l'avventura nella Coppa Italia 2023/24 per l'Inter di coach Rita Guarino. Le nerazzurre affrontano la Lazio in trasferta, nel match valido per gli ottavi di finale, in gara secca. Il calcio ...Inizia l'avventura nella Coppa Italia Femminile per l'Inter Women di coach Guarino. Le nerazzurre affrontano la Lazio in trasferta.