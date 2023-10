Lavoro ombra | perché ci sentiamo sempre “occupati” anche quando non lavoriamo

Leggi su robadadonne

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sali in macchina, scendi al distributore e fai benzina al self-service. Parcheggi, entri al centro commerciale. Fai la spesa, scansioni gli acquisti, li imbusti, paghi alla cassa automatica. Torni a casa e monti i mobili che hai comprato da Ikea. Prima di andare a dormire, controlli quanto hai speso sull’home banking. Difficilmente saremmo portati a pensare che quello di una giornata banale sia in realtà il racconto di una serie di attività fatte per conto delle aziende senza ricevere alcun compenso in cambio. Eppure, è così. Si chiamae tutti noi lo facciamo senza rendercene conto, ogni giorno. Cos’è il? Con “” si indicano tutte quelle occupazioni che facciamo al di fuori dell’attività professionale e che non percepiamo come ...