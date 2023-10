Lavoro | intesa per 22 ex lavoratori del Gruppo Orefice

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoOggi, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e dell’Assessore Regionale Attività? Produttive Antonio Marchiello, e, insieme al Direttore Generale alla Formazione e, l’ing. Vittorio Civitillo, amministratore delegato della società SERI Industrial S.p.a., e alle organizzazione sindacali provinciali, è stato sottoscritto un verbale di accordo per la ricollocazione dei 22 exdel. La ricollocazione si inserisce, come prima attuazione, in un piano occupazionale che prevedere l’assunzione di 78entro il 2023. Gli exdel, che si ritrovano da tempo senza sostegno al reddito, verranno assunti ...

... presentato al grattacieloSanpaolo di Torino. Dati in calo Il documento presenta dati in ... " Dobbiamo " ha concluso " f ar capire alle famiglie e ai ragazzi come ilartigianale, troppo ...

SI RAFFORZA IL WELFARE NEL GRUPPO INTESA SANPAOLO Fisac Intesa Sanpaolo

Cifa e Consulenti, sul lavoro intesa con il Marocco - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

“All’esito del lavoro istruttorio e del voto in assemblea – ha dichiarato il presidente del Cnel, Renato Brunetta – desidero per prima cosa ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ...PrestitoSì Finance S.p.A. ha abbracciato la modernità con la recente adozione del sistema di firma elettronica offerto da Intesi Group. Questa mossa strategica è stata progettata per ottimizzare al ma ...