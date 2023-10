Lavoratori Softlab ancora senza salario | Percuoco FIOM | si faccia l’impossibile per evitare altra vergogna tutta italiana

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Caserta.in alto mare la vertenza dellaTech di Caserta – aziende del gruppopresente inItalia – con i duecentoche attendonotre salari arretrati e soprattutto certezze sul loro futuro, essendo quasi tutti in cassa integrazione eun progetto industriale su cui lavorare. L’incontro al Mimit di lunedì scorso non ha dato i risultati attesi, e si aspetta il prossimo incontro del 24 ottobre in cui il ministero dovrebbe dare delle risposte. Per il segretario della—Cgil di Caserta Francesco“ci sono delle evidenti incapacità imprenditoriali che le istituzioni hanno il dovere di verificare prima di avallare qualsiasi progetto industriale. Adesso si deve fare ...