L’Autodromo di Imola torna a ospitare l’AMG Performance Day

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023)(BOLOGNA) (ITALPRESS) –Enzo e Dino Ferrari diha aperto le porte per due giorni agli appassionati del marchio di Affalterbach per una nuova edizione delDay. Una nuova occasione per riunire la grande famiglia di Mercedes-AMG e vivere le emozioni della drivinga bordo della propria vettura o al volante delle ultime novità del Marchio ‘One man, one enginè. Protagonista dell’edizione 2023, la nuova Mercedes-AMG GT: un’affascinate Gran Turismo che combina le caratteristiche di guida più sportive attualmente disponibili nella gamma Mercedes-AMG, con un’elevata praticità quotidiana. La Mercedes-AMG GT è il modello più rappresentativo della famiglia ad alte prestazioni della Stella, che conta oggi ben 35 varianti, distribuite su 22 ...