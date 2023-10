L' auto si schianta contro un muro | morto 22enne | ferito l' amico alla guida

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Ancora una tragedia sulle strade, ancora una giovane vita spezzata. Un ragazzo di 22 anni, Nicolò Torrisi, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 11 ottobre, lungo la strada statale 121 che collega Paternò e Catania. L'su cui viaggiava...

Dopo poco, il veicolo esce fuori strada e sicontro un'...

Prende l’auto di mamma e si schianta contro un muro RSI.ch Informazione

Si schianta in moto contro un'auto: 58enne muore in provincia di ... Fanpage.it

CondividiADDIO A MASSIMO BIGATTON. Nella mattina di ieri, una tragica tragedia ha sconvolto la comunità di Sozzigalli, lungo la Strada Carpi-Ravarino, all’incrocio con via Imperiale. Verso le 7.30 del ...ANCONA - Procedeva con il suo scooter lungo via Trieste quando probabilmente per una distrazione si è schiantato contro una Y10 ed è volato a terra. Immediata la richiesta di ...