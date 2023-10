Lautaro | la babysitter e la vita reale | il paradosso del 10 dell’Inter

Leggi su ildifforme

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Nel corso di un'intervista rilasciata per parlare della sua trasmissione e dell'attuale Serie A, Antonella Biscardi – figlia del grande Aldo – ha dissotterrato una scomoda verità: "Oggi, i calciatori non esistono. Sono figurine, foto Instagram". Il tutto per rimarcare l'inavvicinabilità di un campione, del Milan, della Juventus ma anche dell'Atalanta o del Sassuolo