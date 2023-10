Leggi su iodonna

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Maternità, sindrome dell’impostore, senso di appartenenza, desiderio di autonomia, ribellione a un percorso tracciato. Sono alcuni dei temi che ricorrono nelleraccontate“wine educator”nel suo libro Intrepide –die libertà, Slow Food Editore, in libreria’11 ottobre. A dire, anche, la banalità del pregiudizio chele riguarda, ledel, quando si mettono in testa di dire la loro in un settorein gran parte dominato dagli uomini. ...