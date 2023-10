L’assemblea del Cnel boccia l’emendamento sul salario minimo dei “saggi” di Mattarella Ok al documento finale con 39 sì e 15 contrari

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Come da attesedelnon ha approvato la proposta presentata dai cinque esperti nominati dal presidente della Repubblica sulla sperimentazione della tariffa retributiva minima da affiancare alla contrattazione salariale. Ilsul lavoro povero e il, stando al quale unper legge in Italia non serve, è stato approvato con 39 voti a favore e 15: hanno confermato il loro no Cgil e Uil, a cui si sono aggiunti appunto Marcella Mallen, Enrica Morlicchio, Ivana Pais, Alessandro Rosina e Valeria Termini, firmatari delrespinto. Alcuni consiglieri non hanno partecipato al voto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.