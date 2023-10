Lasciare l' Italia? Sto valutando ; l' uscita di Saviano davanti al tribunale

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Robertoè stato condannato a pagare mille euro di sanzione pecuniaria. Questa la decisione del giudice monocratico delpenale di Roma per lo scrittore imputato per il reato di diffamazione nei confronti della premier Giorgia Meloni. Il reato, come noto, venne commesso nel corso della trasmissione televisiva, in onda su La7, Piazzapulita, dove Meloni, venne epitetata dacon il termine "bast***a" durante un talk che aveva come tema, quello dell'immigrazione. Nel dispositivo di condanna sono state riconosciute attenuanti generiche per aver "agito per motivi di particolare valore morale". Inoltre è stato riconosciuto, a, il beneficio della sospensione condizionale della pena e quella della non menzione della condanna nel casellario giudiziario. L'avvocato difensore di Roberto ...