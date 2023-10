Lapo Elkann parla dell’amore per la moglie Joana Lemos

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sono passati due anni da quando, erede di casa Agnelli, ha sposato l’ex campionessa di rally, 50 anni, nell’ottobre del 2021 con una cerimonia segreta in Portogallo. L’imprenditore ha raccontato in un’intervista a Novella 2000 che l’amore con lacresce di giorno in giorno. “Ci siamo conquistati con il rispetto reciproco, l’amore e la pazienza… La relazione concresce ogni giorno e diviene sempre più bella”, ha dichiarato. Lsposi sono conosciuti a Lisbona, in Portogallo, nel 2020, e sono convolati a nozze l’anno dopo davanti a parenti e amici stretti festeggiando con un matrimonio intimo ...