L’Antica Pizzeria Da Michele prima al mondo a certificare la pizza con la blockchain

(Di giovedì 12 ottobre 2023)Dain the world è laazienda alad aver certificato la propriacon la tecnologia. Nelle pizzerie di Napoli, Salerno, Aversa, Pompei e Lecce e, presto, in tutto il, è già disponibile un QR code che, attraverso Authentico, consente la verifica dell’origine e dell’autenticità delle materie prime usate nella preparazione delle pizze presenti nel menù. Mediante la piattaforma digitale di Authentico, che fornisce la certificazione della filiera basata sulla tracciabilità, i consumatori possono controllare l’origine delle materie prime, l’autenticità e la salubrità delle pizze deDain the ...