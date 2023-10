L’Anpi contro Kanye West Probabile un concerto a Campovolo «Le sue idee filonaziste sono inaccettabili»

Leggi su open.online

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Manca solo l’ufficialità dell’evento e una data certa per ildialla Rcf Arena di Reggio Emilia, ma in città sembra essere tutto pronto. Il rapper americano, secondo quanto riporta l’edizione locale del Resto del Carlino, avrebbe già affittato le auto coi vetri oscurati per i trasferimenti così come sarebbero preallertati gli hotel per i pernottamenti dello staff. Il problema è che però l’artista a Reggio Emilia rischia di non esser ben accolto. Colpa delle sue, in un’intervista al talk show InfoWars dello scorso anno ammise di ammirare Hitler e di essere un nazista. Una espressione che ha subito messo in allerta l’Associazione partigiani e Casa Cervi. Del caso, che rischia di ingrossarsi diventando nazionale, ne parla anche il Corriere della Sera. Anpi non vuole...