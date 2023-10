L’agente di Elmas | «Rinnovo? Siamo in attesa di capire quanto sia importante per il Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 ottobre 2023) George Gori,e intermediario, di Eljif, ha rilasciato un’intervista a Tmw.non sta passando un momento felice al, i pochi minuti concessi da Garcia al calciatore macedone lo hanno reso triste.rimane comunque una priorità per il centrocampista. Infatiha ricevuto diverse offerte questa estate, tutte rifiutare per dare priorità al. Lo ha confermato anche il suo agente Gori: «Eljif sta giocando la sua quinta stagione a, ciò nonostante è uno dei più giovani in rosa. Era arrivato avoluto da Giuntoli e Ancelotti, che ha avuto il piacere di rivedere dopo la partita con il Real. Vanta 52 presenze con la nazionale, è molto stimato in ambito europeo, e quest’estate c’erano numerosi ...