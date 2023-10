(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sono statiti i 10della Lonati Anglo - American School (), la scuola privata non paritaria fondata a Brescia nel 2013 per volontà di Ettore Lonati insieme alla moglie Donatella ...

Adele Leonati, Procuratore, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo celebrato i dieci anni del nostro istituto con una novità. Si tratta di un percorso che accompagna i nostri studenti ...

LAAS festeggia i 10 anni dalla sua fondazione Agenzia askanews

Brescia, LAAS festeggia martedì dieci anni di attività QuiBrescia.it

Brescia, 12 ott. (askanews) - Sono stati festeggiati i 10 anni della Lonati Anglo-American School (LAAS), la scuola privata non paritaria fondata a Brescia nel 2013 per volontà di Ettore Lonati insiem ...Formare le prossime generazioni significa includere competenze e abilità linguistiche, comunicative e tecnologiche come parte integrante di ogni pratica educativa.