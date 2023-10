La Vita di San Serafino di Montegranaro

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Sannacque nel 1540 a, un piccolo villaggio nelle affascinanti Marche, figlio di Girolamo Rapagnano e Teodora Giovannuzzi. Nonostante le umili condizioni familiari, la sua infanzia fu arricchita dalla fede fervente dei genitori. A causa della povertà, all’età di 18 anni, iniziò a lavorare come garzone, dedicandosi alla custodia di greggi per un contadino. Tuttavia, la vocazione di Sanlo condusse verso un destino diverso. A 18 anni, bussò alla porta del convento di Tolentino. Dopo alcune difficoltà iniziali, fu accolto come religioso fratello nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, iniziando il suo noviziato a Jesi. In seguito, intraprese un pellegrinaggio attraverso i conventi delle Marche, ma nonostante la sua buona volontà e diligenza, faticò a soddisfare le aspettative dei superiori e dei ...

... noto come il partigiano con la pelle nera, ma con una[…] Cultura e Spettacoli In ... Il bilancio è di un uomo trasportato in codice rosso alMartino con una ferita da taglio al collo e ...

Nuova vita per 'Il Trullo' a San Giorgio: aggiudicata la concessione demaniale del lido chiuso da 3 anni BariToday

Trieste, la nuova vita del Narodni dom di San Giovanni Il Piccolo

La nuova sede dell’Avis Comunale San Salvo sarà inaugurata in Via delle Rose 18 sabato ... a spiegare e a diffondere il Valore della donazione come gesto di solidarietà vitale e indispensabile per ...Sindaco e assessore Zappalorto: “Con Arta piena sinergia per la tutela della salute della cittadinanza e dell’ambiente” ...