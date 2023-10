La tecnologia nella guerra Israele-Hamas

Leggi su panorama

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Pensate di dovervi nascondere sottoterra, ma al tempo stesso di non poter rinunciare a comunicare. Potete spostarvi rapidamente ma in modo limitato sfruttando una rete di tunnel, ma quando vi trovate lì le onde radio non entrano né escono, se non in modo imprevedibile, e i telefonini non funzionano, come neppure le ricetrasmittenti. Comunque le avete già spente perché una delle tecnologie usate da chi vi vuole neutralizzare è proprio quella di intercettare il traffico telefonico sia dalle celle della rete verso i portatili, sia i deboli segnali che i telefonini emettono cercando di agganciare una rete, sia essa telefonica gsm (2-3-4-5G) oppure WiFi. Ma non ascoltare segnali significa soltanto che non li stiamo ricevendo, non che non ce ne siano altrove; così come trasmettere non significa riuscire a farsi ascoltare. Diventa unaelettronica e questa è piena di ...