La strada in salita verso una filiera italiana dell’eolico offshore

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 12 ottobre 2023) «L’Italia ha tanto mare ed esistono dei luoghi dove c’è sempre vento. L’eolicova fatto a quaranta chilometri dalla costa, creando delle grandi piattaforme». Le recenti parole del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, suonano come un incoraggiamento a un settore – quello, appunto – che chiede da anni proprio un maggiore sostegno politico nella forma di semplificazioni burocratiche, certezze nelle tempistiche autorizzative e coerenza tra gli indirizzi energetici nazionali e i pareri delle soprintendenze locali, che spesso ostacolano i progetti rinnovabili per ragioni di impatto paesaggistico. Pichetto Fratin ha parlato di parchi eolici posizionati a quaranta chilometri dalle coste, lontani dalla vista, la cui realizzazione richiede però un «sistema produttivo» appropriato, come specificato ...