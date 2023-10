La Schola Cantorum Zimarino di Chieti compie 60 anni

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Questo 2023 segna un grande traguardo per l’APS“Padre Settimio” di, Coro della Cappella Musicale della Cattedrale diche propone una serie di concerti da eseguirsi in collaborazione con un’Orchestra da Camera, organista e pianista nell’ambito delle celebrazioni per i 60di attività dell’Associazione. “Non è soltanto un compleanno importante per via del lungo tempo che lega noi che facciamo parte della– spiega il Maestro Gabriele Di Iorio che dirige il Coro – ma è una ricorrenza che ci aiuta a delineare un bilancio di quelle che sono le emozioni che abbiamo vissuto e che in qualche modo abbiamo generato in chi ci segue. È un vero e proprio traguardo storico che vogliamo celebrare nella nostra regione con un calendario ...