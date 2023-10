(Di giovedì 12 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Voto: 6 C'è quello per la squadra del Manchester United dove esordì poco più che adolescente e dalla quale fu poi scaricato a 27 anni; c'è quello (complicato) per ...

Nella serie su David("", 4 puntate, 4 ore su Netflix) amore sempre al centro della scena, tra (tanti) successi e rovesci incorporati, come in tutte le storie degne di questo nome. ...

La recensione di 'Beckham' - L'AUDIO TGLA7

Se pensate che ‘Beckham’ parli solo di calcio, avete sottovalutato Victoria Rolling Stone Italia

Totale, avvolgente, invincibile. Nella serie su David Beckham (“Beckham”, 4 puntate, 4 ore su Netflix) amore sempre al centro della scena, tra (tanti) successi e rovesci incorporati, come in tutte le ...Sono passati più di 20 anni dall’uscita di Sognando Beckham (Bend It Like Beckham), pellicola del 2002: arriva il sequel