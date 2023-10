La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2023 | Curro scatena la sua ira su Jana ma è una finta!

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Vediamo insieme ledella puntata de Lain onda il 13su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano chesarà costretto a trattare maleper non far insospettire Cruz.

... durante la configurazione del suo Pixel 8 Pro, è emersa l'opzione di trasferire la eSIM da un precedente dispositivo, nel caso specifico il Pixel 7, confermando così ledate all'inizio ...

Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2023 ComingSoon.it

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 9 al 13 ottobre La Gazzetta dello Sport

La Promessa, dall’11 ottobre la soap dura di più. A segnalarlo è l’affidabile Davide Maggio, il sito di notizie televisive che monitora con grande attenzione le variazioni di palinsesto delle reti ...Inoltre, anche lui, come la donna, ammette di non essere a conoscenza dell’identità dell’uomo che gli ha dato la vita… Clicca qui per leggere le Anticipazioni complete della puntata odierna. La ...