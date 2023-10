La Premier League con il lutto al braccio “in segno di rispetto per tutte le persone interessate”

Sia Nicolò Zaniolo che Sandro Tonali giocano nellain Inghilterra, l'attaccante all'Aston Villa e il centrocampista al Newcastle. Entrambi i giocatori sono attualmente in ritiro con la ...

United, Maguire furioso contro Ten Hag: "Non intendo continuare così" Corriere dello Sport

Napoli, Osimhen perfetto per Arsenal e Chelsea: ecco perché può partire l’assalto a gennaio Virgilio Sport

Rasmus Hojlund non ha ancora aperto il conto dei gol in Premier League, ma i tifosi del Manchester United già si aggrappano a lui per risollevarsi in campionato. L'ex attaccante dell'Atalanta è ...La prima delle leghe europee a rispondere a quanto sta succedendo nella striscia di Gaza è la Premier League. Il campionato inglese ha rilasciato un comunicato, nel quale annuncia la decisione di ...