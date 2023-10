La polizia da Zaniolo e Tonali | tirati in ballo da Corona sulle scommesse

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Laa Coverciano per il caso dellenel calcio sulla scia dell'inchiesta per "su piattaforme illegali" della Procura di Torino con al centro Nicolò Fagioli, giocatore della Juventus. Sport Mediaset fa sapere che Nicolòe Sandro"hanno intrattenuto un colloquio con le forze dell'ordine all'interno del centro sportivo di Coverciano per chiarimenti sulla vicenda". Notizia confermata anche da Adnkronos. I nomi dei due calciatori sono stati tirato inda Fabrizio, l'ex agente fotografico che attraverso il sito Dillinger News ha affermato che "anchescommettono". Per la rivelazione, tutta da confermare, lo stesso"è stato ...