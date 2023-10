La polizia bussa a Coverciano | il caso scommesse si allarga

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 ottobre 2023) La vicendaillecite che coinvolge Nicolò Fagioli sie va a scuotere le mura di, dove la Nazionale sta preparando il fondamentale doppio impegno di qualificazione agli Europei 2024 contro Malta e Inghilterra. La Procura della Repubblica di Torino nel tardo pomeriggio ha notificato atti di indagine a Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, che - su decisione della Federcalcio - hanno immediatamente lasciato il ritiro e fatto ritorno presso i rispettivi club. Era stato Fabrizio Corona, attraverso i suoi canali social e il sito 'Dillinger News', a fare poche ore prima il nome dei due calciatori che attualmente militano in Premier League. L'ex agente fotografico, convocato in Questura a Milano come persona informata dei fatti, aveva già anticipato mesi fa il coinvolgimento di Fagioli nell'inchiesta condotta dai pm ...