La Palestina brucia ma Hamas si oppone alla creazione di un corridoio umanitario per far fuggire i civili di Gaza

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 12 ottobre 2023) . Rischia di arenarsi ancor prima di prendere piede la proposta degli Stati Uniti che, insieme all’Egitto, hanno chiesto ade Israele di fornire un passaggio sicuro per i cittadini palestinesi e per gli stranieri così da lasciare la Striscia diin sicurezza. Secondo quanto riferisce il sito statunitense Axios, che ha citato anonimi funzionari Usa e israeliani, Israele ed Egitto hanno concordato in linea di principio di creare unsicuro. Il problema è l’attuazione pratica di questoche potrebbe essere molto difficile perché richiede una sorta di cessate il fuoco. Leggi anche: Israele isola. Niente acqua, elettricità e benzina “finché non saranno rilasciati gli ostaggi”. Lamadice no al ...