La nuova eleganza a tavola | mangiare la pizza

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Le pizzerie non sono più quelle di una volta. Da dieci anni laè cambiata, e ora a cambiare sono le pizzerie, fra arredi di design, hotel a cinque stelle, terrazze con vista, locali urbani e palazzi storici. Lo scontrino può toccare i 50€? In città come Milano, Firenze, Roma decisamente molto meno che in molte trattorie.