La guerra in Israele e le preoccupazioni del Governo italiano

(Di giovedì 12 ottobre 2023) Quanto si era ipotizzato appena appresa la notizia dell’attacco ada parte di Hamas, al momento risulta confermato e certamente superato.ha risposto fuoco contro fuoco, avendo nel frattempo isolato la striscia di Gaza dal rifornimento di generi alimentari e interrotto la somministrazione di energia elettrica e di acqua. Intanto Hamas sta continuando a seminare terrore con un comportamento nei confronti della popolazione israeliana orribile finanche da descrivere. Come era presumibile, sono cominciati a cadere su Tel Aviv, Gerusalemme e sul resto di quel territorio, lanciati dalla Siria e dal Libano, razzi micidiali di recente fabbricazione. Il conflitto si è quindi già ampliato e al momento non si intravedono segnali di rientro della violenza gratuita nel proprio alveo né alcun altro segnale di correttezza verso il nemico che anche lo ...

Tralasciamo una disamina di ciò che sta accadendo tra Israele e Hamas perché purtroppo la guerra, iniziata nella notte tra il 6 e il 7 ottobre scorsi, sta occupando i media tradizionali e quelli nuovi ...